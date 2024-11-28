В ДНР задержали поджигавшего объекты по заданию украинских спецслужб

Житель города Снежное, который расположен в Донецкой Народной Республике, был задержан за поджоги объектов связи. Он совершал их по заданию Службы безопасности Украины. Об этом сообщила «Лента.ру».

Журналисты сослались на информацию, полученную от работников МВД ДНР. По их данным, был задержан мужчина, который выполнял задание СБУ и производил поджоги объектов связи в Снежном. Он совершил не менее трех таких диверсий. Сам задержанный уже признал свою вину.

Сейчас его проверяют на причастность к подобным поджогам в Подмосковье. Злоумышленник проводил поджоги для дестабилизации социальной обстановки, он также снимал свои поступки на видео. Как выяснилось, связь со своими кураторами из СБУ он поддерживал при помощи мессенджера.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области был задержан гражданин ФРГ, который планировал устроить взрыв на российском объекте топливно-энергетического комплекса. Его взяли при пересечении российской границы, при нем обнаружили взрывчатое вещество.