В ДНР заочно рассмотрят дело против гражданина Литвы, воевавшего за ВСУ

В Донецкую Народную Республику (ДНР) было направлено уголовное дело для ускоренного рассмотрения в Верховный суд против 31-летнего гражданина Литвы, который подозревается в наемничестве на территории Украины, сообщила прокуратура ДНР.

Прокуратура ДНР утвердила обвинения в отношении Альбертаса Глазаускаса, 31-летнего гражданина Литвы.

Согласно материалам расследования, Глазаускас с апреля 2022 года до октября 2024 года принимал участие в боевых действиях на Украине в составе полка имени Кастуся Калиновского, действуя в качестве наемника за денежное вознаграждение, сумма которого превысила 2,2 млн руб.

Он был объявлен в международный розыск заочно, и в качестве меры пресечения ему избрали арест. Уголовное дело передано в Верховный суд ДНР.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в Великой Новоселке.