В домах Смоленска после атаки ВСУ пропали свет и вода, губернатор просит сохранять спокойствие

В результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких многоквартирных домах Смоленска произошло отключение электроэнергии. Об этом рассказали местные жители. Кроме того, по их информации, на некоторое время было нарушено водоснабжение.

По информации, полученной от Mash, к многоквартирному дому, в который попал один из беспилотников Вооруженных сил Украины, были направлены несколько машин скорой помощи и пожарные автомобили. Как сообщили местные жители, примерно семь минут назад над территорией пролетело ещё несколько дронов.

Глава Смоленской области Анохин сообщил в своем аккаунте в соцсетях, что в регионе развернута система противовоздушной обороны. Губернатор призвал граждан избегать открытых пространств и по возможности сохранять спокойствие.

«Убедительная просьба отойти от окон и не осуществлять съемку действий сил противовоздушной обороны. При обнаружении обломков сбитых летательных аппаратов, прошу не приближаться к ним. Об их местоположении необходимо сразу же информировать экстренные службы по телефону 112», — призвал Анохин.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник попал в жилой дом в Смоленске. Все произошло в Заднепровском районе города.

Как рассказали жители района, беспилотный летательный аппарат столкнулся с крышей многоэтажного здания, расположенного на улице Автозаводской. В результате столкновения взрывной волной были выбиты окна на верхнем этаже, после чего возникло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Около часа назад в городе прозвучала серия взрывов. Ранее губернатор Анохин предупреждал об угрозе атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов. В регионе активирована система противовоздушной обороны.