В Домодедово двое мужчин получили по 6 лет колонии за похищение человека из-за долга в размере 2 тыс. руб.
Фото: [t.me/Mos_obl_sud]
Суд в Домодедово вынес приговор двоим мужчинам, которые похитили и избили человека из-за долга в размере 2 тыс. руб. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.
Злоумышленники удерживали потерпевшего в квартире, связав ему руки кабелем от зарядного устройства. Также они воткнули потерпевшему карандаш в область кисти и нанесли удары в область живота.
Потерпевший передал злоумышленникам 1,7 тыс. руб. Несмотря на это они продолжали требовать вернуть деньги и избивать его.
Мужчин приговорили к лишению свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
