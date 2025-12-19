В Домодедово вынесли приговор мужчине, который пытался вывезти в Египет клыки моржа на 350 тыс. рублей

Городской суд Домодедово вынес приговор мужчине, который пытался вывезти в Египет клыки моржа на 350 тыс. рублей. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Злоумышленник купил в интернет 11 клыков моржа, чтобы украсить ими свою спальню. Мужчина приехал в аэропорт Домодедово, чтобы вылететь рейсом до Египта, и сдал сумки с клыками в багаж.

В зоне таможенного контроля багаж проверили. Экспертиза показала, что клыки являются культурной ценностью и представляют собой коллекцию по анатомии позвоночных.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело о контрабанде. Суд назначил ему штраф в размере 100 тыс. рублей. Клыки животных были изъяты и конфискованы в доход РФ.

