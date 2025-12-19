Видновский суд вынес приговор бывшему сотруднику УФНС за мошенничество на 4,5 млн рублей

Городской суд Видного вынес приговор бывшему сотруднику УФНС, который обвинялся в мошенничестве на 4,5 млн рублей. Об этом сообщается в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Ранее подсудимый занимал должность заместителя начальника контрольно-аналитического отдела УФНС по Подмосковью. Он завладел денежными средствами потерпевшего в размере 4,5 млн рублей за решение проблем, связанных с ликвидацией двух компаний, и за снижение суммы налоговой недоимки. При этом злоумышленник не собирался соблюдать договоренности.

Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком пять лет.

Ранее сообщалось, что в Можайске перед судом предстанут трое мошенников за хищение более 17 млн руб. у местного жителя.