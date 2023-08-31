В Домодедово задержали женщину, у которой нашли полкилограмма наркотиков

В одном из торговых комплексов в Домодедово задержали женщину, которая подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Уточняется, что при личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у 38-летней уроженки одной из республик Средней Азии семьдесят полимерных свертков с порошкообразным веществом. Еще девяносто три свертка были обнаружены в ходе осмотра квартиры задержанной и тайника.

«Согласно заключению эксперта <…>, в четырех изъятых пакетах находилось наркотическое средство — метадон», — сообщила Петрова.

Общая масса изъятого порошка составила свыше пятисот граммов. Подозреваемую заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Раменском будут судить мужчину, который выращивал дома почти триста кустов конопли.