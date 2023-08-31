Житель Раменского пойдет под суд за выращивание почти трехсот кустов конопли в жилом доме

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело против местного жителя, который выращивал коноплю в помещении жилого дома, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что мужчина незаконно выращивал наркотикосодержащее растение для личного потребления с октября 2022 года. Преступная деятельность была пресечена весной прошлого года. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота почти триста кустов конопли.

Уточняется, что дело рассмотрит Раменский городской суд.

Ранее сообщалось, что двое мужчин получили семнадцать лет колонии строгого режима за создание нарколаборатории в Чехове.