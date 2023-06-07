В Домодедово задержали жителя, который во время угона автомобиля задавил его владельца

В Домодедово задержали местного жителя, который во время угона машины задавил ее владельца. Инцидент произошел недалеко от одного из частных домов в селе Растуново, сообщили в ГСУ СКР по региону.

Злоумышленник решил угнать автомобиль и в вечернее время проник в салон машины. Однако, его заметил хозяин авто и попытался помешать. Несмотря на это, похититель, находясь за рулем машины, сбил владельца и скрылся. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Угонщика задержали, им оказался 39-летний местный житель. На него завели уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Люберцах припаркованный автомобиль был атакован роем пчел.