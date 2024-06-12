В Донецке четверо сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела ВСУ

Безопасность

Фото: [МЧС России]

Четверо сотрудников МЧС получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецка, сообщили в ведомстве.

Пожарные МЧС тушили возгорание сухой травы. В это время начался обстрел.

Спасатели самостоятельно покинули место происшествия и добрались до больницы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.

Накануне сообщалось об обстреле со стороны ВСУ снарядами натовского калибра Петровского района Донецка.

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