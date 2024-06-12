В Донецке четверо сотрудников МЧС пострадали в результате обстрела ВСУ
Фото: [МЧС России]
Четверо сотрудников МЧС получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецка, сообщили в ведомстве.
Пожарные МЧС тушили возгорание сухой травы. В это время начался обстрел.
Спасатели самостоятельно покинули место происшествия и добрались до больницы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.
Накануне сообщалось об обстреле со стороны ВСУ снарядами натовского калибра Петровского района Донецка.