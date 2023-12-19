В Донецке начался серьезный пожар в многоэтажке из-за попадания взрывоопасного предмета

Сотрудники МЧС России рассказали о спасении людей во время серьезного пожара в девятиэтажном доме в Донецке. Подробности сообщили в официальном канале ведомства во вторник, 19 декабря.

Так, в МЧС уточнили, что в жилой девятиэтажный дом в Кировском районе попал снаряд, в результате чего начался пожар. Уточняется, что горели балконы со второго по девятый этажи, а также еще и четыре квартиры. Повреждены оказались восемь балконов и окон.

На носилках спасли мужчину, которого вынесли на улицу и передали медикам. Также двоим жильцам дома была оказана помощь – их вывели на улицу из зоны задымления.