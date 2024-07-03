В Донецке после обстрела поврежден Центр первичной медпомощи

В Донецке в результате очередной атаки со стороны врага повреждения получило здание Центра первичной медпомощи, сообщает глава ДНР Денис Пушилин вечером в среду, 3 июля.

По данным Пушилина, которые он опубликовал в своем официальном канале в соцсетях, ракеты были выпущены ранним утром и попали по Киевскому району Донецка. Атаковали ВСУ ракетами HIMARS, повреждения получил супермаркет – если быть точнее, он сгорел полностью.

Также пострадало и здание Центра первичной медицинской помощи №7 – оно получило существенные повреждения, уточняет глава ДНР. Также пострадали и многоквартирные, и частные дома, остановки для транспорта и иные объекты. К счастью, больших повреждений удалось избежать благодаря работе систем ПВО, которые сбили три ракеты из четырех.