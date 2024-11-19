ФСБ показала видео подрыва автомобиля с капитаном ВМФ Транковским

В Севастополе взрыв автомобиля с капитаном первого ранга попал в объективы видеокамер. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал Baza.

Подрыв автомобиля начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана Валерия Транковского в Севастополе был запечатлен камерами видеонаблюдения.

По предварительной информации, взрывное устройство установил 47-летний житель Ялты, который действовал по указанию Службы безопасности Украины. Бомбу активировали дистанционно, что говорит о заранее спланированной атаке.

С целью сбора информации о Транковском, за ним на протяжении некоторого времени следила 38-летняя жительница Севастополя, выясняя его маршруты и распорядок дня. Подозреваемых в убийстве Транковского вскоре задержали сотрудники ФСБ России в результате оперативных действий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали исполнителей убийства офицера ВМФ Транковского в Севастополе.