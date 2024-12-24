В ДТП под Тихвином погибли три женщины

На автомобильной трассе Лодейное поле - Тихвин - Будогощь - Чудово легковой автомобиль выскочил на встречную полосу и врезался в грузовую машину. Из-за этого погибло три человека. Такая информация появилась у ТАСС.

Журналисты сослались на данные, полученные от управления МВД по Ленинградской области. По ним на автомобильной дороге неподалеку от Тихвина легковая машина «Фольксваген поло» выскочила на встречную полосу. Женщина за рулем не справилась с управлением на повороте, и врезалась в грузовик марки «Мерседес». Автоледи погибла, а вместе с ней и две ее пассажирки.

«Проводится проверка по факту аварии под Тихвином, унесшей жизни трех человек», — указали в ГУ МВД.

Правоохранители сейчас работают на месте автокатастрофы, они устанавливают все данные погибших.

Ранее сообщалось о ДТП в Санкт-Петербурге. Там женщина за рулем машины не пропустила встречный автомобиль и столкнулась с ним. В итоге одну из машин отбросило в сторону, она врезалась в группу пешеходов, которые стояли у светофора. Пострадало шесть человек.