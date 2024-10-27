В ДТП в Санкт-Петербурге пострадали 10 человек
В Петербурге в аварии с автобусами пострадали 10 человек
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В ДТП в Санкт-Петербурге с участием автобусом пострадали 10 человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.
Инцидент произошел 27 октября на площади Восстания. Там столкнулись два пассажирских автобуса. По информации главы Санкт-Петербурга, семь взрослых в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.
Также пострадали дети. По словам Беглова, двое несовершеннолетних находятся в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали в детскую городскую больницу им. Раухфуса. Сейчас дети отправлены домой после обследования.
По предварительным данным, один из автобусов не пропустил встречный на повороте с Невского проспекта на Лиговский, в результате чего произошло столкновение.
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают его причины. Ситуация находится на личном контроле Беглова.
Ранее сообщалось, что владелец Readovka попал в жесткое ДТП под Смоленском.