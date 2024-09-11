Военный эксперт Никулин пояснил сложность глушения GPS для защиты от БПЛА

В ночь на вторник произошла наиболее масштабная атака украинских беспилотников на нашу страну. По данным Минобороны России, было совершены налеты 144 БПЛА самолетного типа. По словам военного эксперта Игоря Никулина, подобный налет не мог быть организован без помощи западных стран. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он добавил, что вся информация у украинских войск идет от Вашингтона, Лондона и коллективного Запада.

По мнению эксперта, эти беспилотники двигаются они посредством GPS, то есть наводят их через вот эти Starlink, которые Илон Маск им любезно предоставил. Таким образом, наиболее эффективный метод борьбы с беспилотниками — глушение GPS, однако по всей стране одновременно заглушить невозможно.

Он подчеркнул, что еще писатель Эрнест Хемингуэй говорил, что фашистские государства, проигрывая на поле боя, мстят мирным жителям той страны, с которой они воюют, поэтому они прибегают к откровенному террору.

Ранее Герой РФ Сергей Липовой определил позволившую прорваться БПЛА в Московскую область тактику.