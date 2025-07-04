В двух аэропортах России ввели ограничения на полеты и вылеты

Ограничения на полеты и вылеты введены в двух аэропортах России. Речь идет об аэропортах в Тамбове и Нижнем Новгороде. Соответствующее предупреждение в своем телеграм-канале опубликовал представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росаивации) Артем Кореняко.

Отмечается, что подобные меры в двух аэропортах введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». О том, когда ограничения будут сняты, не сообщается.

Также днем представитель Росавиации сообщил о введении подобных мер в аэропорту Калуги.

Ограничения на полеты могут вводится по нескольким причинам, среди которых могут быть погодные условия, технические работы или обеспечение безопасности воздушного пространства.

Одной из актуальных причин введения ограничений является вопрос безопасности на фоне возможных угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В последнее время в России участились случаи попыток атаки беспилотниками со стороны ВСУ. По этой причине многие аэропорты на некоторое время ограничивают работу.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что над тремя российскими областями уничтожили пять украинских беспилотников.