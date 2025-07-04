Над российскими регионами сбито несколько вражеских БПЛА

В период с 18:00 до 20:00 по московскому времени в пятницу, 4 июля, над тремя российскими регионами вновь были сбиты вражеские беспилотники. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Стало известно, что за указанные два часа пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО над тремя регионами — Смоленской, Курской и Брянской областями.

Уточняется, что три вражеских БПЛА сбили над Брянской областью, а над Курской и Смоленской — по одному. Есть ли какие-либо разрушения или пострадавшие, не приводится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Польша обвинила Россию в повреждении здания посольства в Киеве и направила протестную ноту.