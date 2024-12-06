В двух московских кафе сети «Моремания» выявили грубые нарушения санитарных норм

Сотрудниками Роспотребнадзора проведены рейды по точкам общепита сети «Моремания», и в двух местах были выявлены очень грубые нарушения законодательства. Такие данные появились на сайте этого ведомства.

Проверки были проведены со 2 по 4 декабря, и известно о них стало только сейчас. По итогам внеплановых выездных проверок обнаружены нарушения в двух кафе, которые относятся к сети «Моремания».

«Снято с реализации 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья», — указано на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что нарушались как правила технического регулирования, так и требования санитарного законодательства. Пищевая продукция хранилась без соблюдения температурного режима, на некоторых упаковках не были указаны сроки их годности либо дата выработки. Найдены товары с истекшим сроком годности и даже с признаками гниения. Качественная уборка помещений не выполнялась.

На каждое из предприятий был составлен протокол об административных нарушениях. Эти материалы были поданы для рассмотрения в суды, которые должны будут принять решения о приостановке деятельности кафе на срок до трех месяцев.

Ранее сообщалось о массовом отравлении в Санкт-Петербурге клиентов суши-бара «Токио сити». Как минимум 16 человек были госпитализированы. Все они попали в больницу после того, как посетили заведение на улице Сизова.