В двух областях России задержали 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях задержали подозреваемых в пособничестве ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии).

Отмечается, что задержание происходило на территории нескольких населенных пунктов в областях. Там спецназ Росгвардии совместно с сотрудниками МВД РФ проводили специальную операцию по выявлению предполагаемых пособников украинских военнослужащих. Так, согласно информации, всего задержаны 25 местных жителей.

Уточняется, что четверо из них осуществляли шпионскую деятельность, собирая сведения о действиях подразделений ВС РФ на территории Херсонской и Запорожской областей, а также войск Росгвардии и МВД. Собранную информацию они передавали кураторам ВСУ. Еще восемь человек подозреваются в государственной измене.

Отдельно отмечается, что несколько местных жителей распространяли в социальных сетях призывы к террористической деятельности. Среди задержанных оказались и участники запрещенных в РФ организаций, которые занимались их финансированием.

Сотрудники Росгвардии изъяли у задержанных боеприпасы и огнестрельное оружие, а также фотоаппараты и электронные носители, на которых содержались сведения о местах сосредоточения российских военнослужащих и других силовых структур.

Запорожская и Херсонская области стали частью РФ в сентябре 2022-го года в результате референдумов, проведенных на этих территориях. Также в состав России вошли ДНР и ЛНР. В этих регионах большой процент жителей высказались за жизнь под российским флагом.

Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно врача из Украины, призывавшему калечить пленных.