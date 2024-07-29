В Москве заочно вынесли приговор врачу из Украины, призывавшему калечить пленных

Басманный суд Москвы заочно приговорил украинского врача Геннадия Друзенко к 5,6 годам колонии общего режима за призывы калечить российских военнослужащих в плену, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Друзенко является руководителем первого добровольческого мобильного госпиталя Украины. Ранее он открыто призывал издеваться и наносить физические увечья военным ВС РФ, которые попали в плен ВСУ.

Кроме того, Друзенко по решению суда на 2,5 года лишен права заниматься деятельность, связанной с администрирование различных интернет-ресурсов.

Приговор в законную силу не вступил. Согласно картотеке дела, Друзенко обвинен по части 2 статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).

17 июля сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными. Всего на Родину вернулись 95 российских военнослужащих. Столько же — отправились на Украину. Обмен пленными между странами происходит на регулярной основе благодаря работе по дипломатическим каналам и посредничеству других государств.

Ранее возбудить дело против украинского врача поручил лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе трамвай в Горловке.