В двух отдаленных от границы с Украиной регионах впервые объявили ракетную опасность

В двух российских регионах, удаленных от границы Украины, впервые объявили ракетную опасность, сообщил телеграм-канал Ural Mash. Речь идет о Татарстане и Пермском крае.

В Татарстане, где тревога прозвучала впервые, были немедленно приняты меры безопасности: аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Управление образования Казани сообщило, что в детских садах и школах города детей спустили в специально оборудованные защитные зоны. Педагоги находятся рядом, ситуация на контроле.

В Пермском крае ракетную опасность ввели в 14:40 по местному времени. Все оперативные службы приведены в полную готовность. Подробности о мерах безопасности в регионе пока уточняются.

