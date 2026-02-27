Жительница Белгородской области предложила Гладкову купить ее дом, находящийся в зоне обстрелов

Жительница Белгородской области, чей дом находится в зоне регулярных обстрелов со стороны ВСУ, предложила губернатору Вячеславу Гладкову лично приобрести у нее это жилье. Об этой истории рассказал сам глава региона в своем телеграм-канале.

Разговор произошел во время рабочей поездки Гладкова в Грайворонский округ. Он отметил, что беседа с местной жительницей была сложной и женщина высказывала ему претензии.

«Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить и растить детей в таких условиях невозможно. Конечно, надо искать решение. Всем ветвям власти: и государственной, и муниципальной», — отметил губернатор.

Ситуация в приграничных регионах России остается напряженной: накануне Гладков сообщал об атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль в Валуйском округе.

23 февраля областной центр подвергся двум массированным ракетным обстрелам и атакам десяти беспилотников. Тогда осколками повредило купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых Сочи упал до 30% из-за участившихся атак украинских БПЛА.