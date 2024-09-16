В двух районах Ростовской области объявили режим ЧС из-за пожаров

На территориях Аксайского и Неклиновского районов Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения обстановки с пожарами в регионе. Об этом сообщило Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

«В связи с установившейся сухой жаркой погодой на территории муниципальных образований Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. На территории Аксайского и Неклиновского районов, где обстановка наиболее сложная, введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что сегодня в муниципалитетах, где огонь повредил жилые дома и строения, начнут работу комиссии по оценке ущерба.

С учетом неблагоприятной ситуации введены резервные силы и средства противопожарной службы Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Челябинске школьник атаковал учеников и учителей с молотком.