В двух российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск рейсов
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Сразу в двух российских аэропортах ввели временные ограничения.
Речь идет об аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Накануне, 21 мая, в этих аэропортах также был введен план «Ковер». Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
План «Ковер» — это особый режим в авиации, который вводят при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.
Ранее сообщалось о том, что в Калининграде буйная женщина сорвала вылет пассажирского самолета.