Сразу в двух российских аэропортах ввели временные ограничения.

Речь идет об аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Накануне, 21 мая, в этих аэропортах также был введен план «Ковер». Данная мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

План «Ковер» — это особый режим в авиации, который вводят при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Ранее сообщалось о том, что в Калининграде буйная женщина сорвала вылет пассажирского самолета.