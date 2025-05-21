В Калининграде буйная женщина сорвала вылет пассажирского самолета

В Калининграде попала под административное дело женщина, которая открыла аварийный выход самолета, собиравшегося вылетать из аэропорта Храброво. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте регионального МВД.

Установлено, что опасное деяние совершила 43-летняя жительница Петербурга, а после прохождения медицинского освидетельствования у нее было выявлено состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы составили административный протокол по статье 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В худшем случае ее могут поместить под административный арест на 15 суток.

Ранее стало известно о том, что случилась экстренная ситуация на пассажирском самолете, следовавшем из Владивостока в Москву. В момент инцидента на борту Airbus A330-300 было 345 пассажиров.