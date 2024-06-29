В двух российских лагерях произошло отравление детей

СМИ сообщили о массовых отравлениях детей в лагерях Пензенской и Челябинской областей.

По информации канала SHOT, родители детей в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске рассказали о 40 случаях отравления. Отмечается, что они узнали об отравлении от самих детей, которые сообщили о плохом самочувствии в момент, когда им раздали мобильные телефоны.

Дети рассказали, что в очереди в медпункт лагеря стояли около 40 человек с симптомами, напоминающими отравление. Они жаловались на боли в животе, тошноту и высокую температуру.

После этого родители массово начали забирать своих детей из «Уральских зорь». Несколько заявлений в Роспотребнадзор уже подано.

Официальных комментарий от представителей «Уральских зорь» не поступало.

Еще один случай отравления зафиксирован в пензенском лагере «Белка». Там за медпомощью из-за недуга обратились около 30 детей. Местная прокуратура уже начала проверку инцидента.

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