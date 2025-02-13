В двух школах Уфы началась давка из-за сообщений о минировании

В Уфе в двух школах произошла давка из-за сообщений о минировании, сообщил телеграм-канал SHOT. Эвакуация всех учеников и сотрудников была организована в полилингвальной гимназии №1 и школе №41 в связи с полученными угрозами.

Паникующие школьники в спешке направились к раздевалкам, образуя неорганизованную толпу. Вблизи зданий работают экстренные службы, которые занимаются ситуацией. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании. Письма с угрозами были направлены в гимназию №10, лицей №1, «Школу бизнеса» и другие учебные заведения.