В Екатеринбурге арестовали женщину за растление младшего брата

В Екатеринбурге суд принял решение о заключении под стражу на срок в два месяца местную официантку, которую подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего брата. Об этом сообщил KP.RU.

Согласно информации, предоставленной изданием, возраст подозреваемой составляет 27 лет. Ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет в соответствии с пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По информации следствия, официантка вступила в интимную связь со своим родным братом, который еще не достиг 14-летнего возраста. Близкие к женщине люди утверждают, что она «действовала не по своей воле». Они заявляют о том, что она подвергалась шантажу.

Ранее сообщалось, что школьница стала сутенершей и вовлекла 13-летнюю подругу в проституцию.