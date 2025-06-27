В Екатеринбурге бандиты похитили мужчину и изнасиловали

В Екатеринбурге группа злоумышленников совершила похищение мужчины, после чего подвергла его сексуальному насилию с использованием ножки от стула, сообщил портал E1.ru.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, включая 132 (сексуальное насилие), 126 (похищение), 163 (вымогательство), 166 (незаконное завладение транспортным средством) и 138.1 (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Согласно сведениям издания, инцидент произошел в конце октября прошлого года на улице Культуры. Преступники похитили жертву и совершили над ним акт насилия. После задержания выяснилось, что они инсценировали долг и требовали его возврата. После отказа потерпевшего они насильно удерживали его в техническом помещении, где и совершили надругательство.

Во время совершения преступления одни злоумышленники вели видеосъемку, другие удерживали жертву, а третьи совершали насильственные действия. В качестве «компенсации» за мнимый долг у потерпевшего отобрали автомобиль.

Запись акта насилия использовалась преступниками для шантажа и запугивания других лиц, якобы имеющих перед ними долги. Позже потерпевший обратился в полицию с заявлением, после чего все члены преступной группы были задержаны. В случае признания их вины им грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина с ножом напал на работников транспортной безопасности из-за замечания.