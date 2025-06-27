В Омске мужчина с ножом напал на работников транспортной безопасности из-за замечания

В Омске на железнодорожном вокзале мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудников подразделения транспортной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

Все началось с того, что мужчине, который в руках держал отрытую бутылку с алкоголем, сделали замечание за нарушение общественного порядка. В ответ на это агрессор выхватил нож и несколько раз попытался ударить работников железнодорожной охраны.

Благодаря оперативным действиям инспектора по делам несовершеннолетних Омского МВД, младшего лейтенанта Людмилы Андреевой, которая оказалась очевидцем происходящего, ситуацию удалось разрешить без жертв и пострадавших.

Сотрудница правоохранительных органов грамотно применила тактический прием борьбы, который позволил нейтрализовать угрозу и задержать неадекватного мужчину.

Задержанного доставили в медицинское учреждение для проведения медицинского освидетельствования. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Химках мужчина получил 9,5 года колонии за смертельное ранение знакомого ножом.