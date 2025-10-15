В Екатеринбурге годовалый ребенок скончался после чаепития
Baza: в Екатеринбурге умер годовалый ребенок после чаепития с родителями
В Екатеринбурге произошла трагедия: годовалый ребенок умер после того, как ему стало плохо во время чаепития с родителями. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По информации источника, после того как ребенок выпил всего два глотка чая, у него началась рвота и он потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи не смогла спасти малыша.
Предварительной причиной смерти названо попадание жидкости в дыхательные пути. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что под Новосибирском младенец умер через неделю после вакцинации от пневмококка.