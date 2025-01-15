У депутата питерского ЗакСа 6-го созыва Погорелова украли 10 млн руб.
Mash: из дома депутата Погорелова в Ленобласти грабители вынесли 10 млн руб.
Фото: [freepik.com]
Из дома депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаила Погорелова украли 10 млн руб., сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что грабители дождались, пока депутат уедет за границу к дочери в ОАЭ, и вскрыли его дачу в Куялово в Ленинградской области.
По информации источника, присматривать за дачей должна была знакомая парламентария, которой он доверяет уже на протяжении пяти лет. Однажды она пришла в очередной раз проверить дом и обнаружила разбитое окно. Войдя внутрь, женщина увидела беспорядок — все было перевернуто.
Пропажу крупной суммы денег удалось обнаружить позже. Из дома Погорелова исчезли украшения, личные вещи и 4,5 млн руб.
Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли в дом, отжав окно на первом этаже. Общий ущерб оценили в 10 млн руб. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о краже.
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