У депутата питерского ЗакСа 6-го созыва Погорелова украли 10 млн руб.

Отмечается, что грабители дождались, пока депутат уедет за границу к дочери в ОАЭ, и вскрыли его дачу в Куялово в Ленинградской области.

По информации источника, присматривать за дачей должна была знакомая парламентария, которой он доверяет уже на протяжении пяти лет. Однажды она пришла в очередной раз проверить дом и обнаружила разбитое окно. Войдя внутрь, женщина увидела беспорядок — все было перевернуто.

Пропажу крупной суммы денег удалось обнаружить позже. Из дома Погорелова исчезли украшения, личные вещи и 4,5 млн руб.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что злоумышленники проникли в дом, отжав окно на первом этаже. Общий ущерб оценили в 10 млн руб. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о краже.

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