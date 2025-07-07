В Екатеринбурге избили ведущего канала «Карусель»

На известного телеведущего канала «Карусель» и актера Андрея Гликогена (настоящая фамилия Карпов) совершено нападение в Екатеринбурге. Об этом РИА Новости сообщил менеджер артиста Никита Луговой, подчеркнув, что инцидент произошел в присутствии детей.

Со слов Лугового, нападение произошло вечером 5 июля на улице 8 Марта, когда Гликоген направлялся в гостиницу. Неизвестный подстерег артиста в переулке, произвел два выстрела в воздух, приставил оружие к голове, сковал наручниками и нанес множественные удары, все это происходило на глазах у несовершеннолетних. Злоумышленник скрылся с места происшествия, направившись в сторону Полевского.

Менеджер уточнил, что Андрей Гликоген зафиксировал полученные травмы и обратился с заявлением в Следственный комитет и прокуратуру Свердловской области. Запланированное выступление артиста в Екатеринбурге 6 июля было отложено на неопределенный срок.

Луговой утверждает, что нападавшим является сержант из ОМВД «Полевской». Причиной агрессии, по его мнению, стала ревность: девушка полицейского предпочла артиста.

Представитель агентства добавил, что в отношении сотрудника полиции начато служебное расследование, и он отстранен от занимаемой должности, поскольку при совершении противоправных действий использовал табельное оружие в нерабочее время и в личных целях.

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловского главка МВД, сообщил агентству о проведении проверки достоверности информации о нападении на артиста.

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