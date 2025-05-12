В Екатеринбурге компания на Mercedes избила продавца из-за замечания

В поселке Рудном в Екатеринбурге амбалы избили толпой мужчину, который сделал замечание и попытался защитить коллегу. Об этом инциденте 12 мая пишет портал E1.ru.

По заявлению очевидца инцидента, история случилась утром. Мужчины припарковались у магазина, устроив тусовку. Они матерились, громко кричали, танцевали. Администратор из алкогольного магазина попросила их отъехать от двери и перестать шуметь, но ей ответили в нецензурной форме.

Судя по камере наблюдения, один из амбалов зашел в магазин следом за администратором. Он также попытался зайти за прилавок, но его остановил другой сотрудник. Продавец пытался остановить мужчину, но тот пустил в ход кулаки.

«Вдвоем они его избили. Федя выбежал на улицу, где мужики накинулись на него уже толпой. Его толкнули, он ударился головой о лестницу. И уже когда он был в полусознательном состоянии, его продолжали бить», — рассказал очевидец.

В итоге у продавца сломана челюсть в двух местах, его отправили в 23-ю больницу за помощью. В УМВД Екатеринбурга порталу подтвердили, что информацию о конфликте зарегистрировали, проводится проверка.Ранее сообщалось, что известного киноактера избили во время праздников возле бара в центре Москвы.