В Екатеринбурге контрактник погиб после курения вейпа

В Екатеринбурге после подписания контракта с Министерством обороны РФ мужчина скончался, предварительно покурив электронную сигарету. Об этом инциденте сообщил военный юрист Петр Портнягин, информацию приводит издание URA.RU.

Согласно его заявлению, уралец решил воспользоваться вейпом во время прощальной вечеринки перед отправкой на службу, сразу после заключения контракта. Жидкость для вейпа он приобрел через онлайн-магазин. Как выяснилось, в составе жидкости содержалось наркотическое вещество.

Церемония прощания с погибшим состоялась 19 июня. Он был зарегистрирован в Октябрьском районе Екатеринбурга. Дополнительные детали происшествия не разглашаются. Остается невыясненным, было ли известно мужчине о наличии наркотических веществ в приобретенном картридже для вейпа.

Ранее сообщалось, что в России хотят полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет.