В России хотят полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет

Депутаты Государственной думы РФ подготовили и внесли на рассмотрение проект закона, который предполагает полный запрет на продажу никотинсодержащих устройств и жидкостей. Об этом стало известно РИА Новости.

В документе предлагается установить строгие административные штрафы за нарушение новых правил для физических и юридических лиц, а также усилить ответственность за продажу таких устройств несовершеннолетним.

Законопроект предусматривает введение запрета на оптовую и розничную продажу вейпов, электронных сигарет и жидкостей с никотином, административные штрафы для физических лиц за нарушение от 20 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

Нарушения, связанные с продажей вейпов или электронных сигарет несовершеннолетним, предусматривают штрафы для физлиц от 300 до 500 тыс. руб., для юридических — от 1,5 до 2 млн руб.

Авторами законопроекта выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Категорически нельзя продавать вейпы и электронные сигареты несовершеннолетним, но многие табачные лавки игнорируют этот и другие запреты, и раз так, то нужно принимать более жесткие меры», — отметил Миронов.

Он напомнил, что в 32 странах мира уже существует запрет на продажу никотиновой продукции, а в 79 государствах — запрещено курить в общественных местах и рекламировать любую никотинсодержащую продукцию.

В 2023 году Госдума уже приняла закон, запрещающий продажи никотинсодержащей продукции с ароматизаторами на открытых витринах или онлайн. В феврале 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах до 2 млн руб. за продажу детям вейпов и кальянов.

Ранее депутат Государственной думы РФ Алексей Куринный перечислил риски от изъятия из продажи вейпов в России.