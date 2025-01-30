Мединский призвал воспитывать в школах детей, которые умеют спорить и думать

Современная школа должна отвечать в том числе и за формирование критического мышления у учащегося. Такое заявление сделал помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова привел РБК.

По мнению Мединского, идеалом для общества сейчас становится думающий школьник.

«Нам — современному российскому обществу — не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы, и мы не воспитываем деревянных солдат», — указал он.

Он заявил, что в школе не должно быть запретных тем. Учитель должен объяснять популярные обсуждения, когда детям разъясняют, что утверждение какого-либо популярного артиста ложно. Благодаря этому у ребенка будет вырабатываться критическое мышление.

Ранее Мединский похвалил Трампа за его слова об участии СССР в борьбе с фашизмом. Он назвал это здравой позицией по сравнению с некоторыми американцами, которые считают, что Советский Союз только мешал Америке.