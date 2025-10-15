В Екатеринбурге подросток погиб после злоупотребления энергетиками
Е1.ru: школьник в Екатеринбурге скончался, употребляя энергетики несколько дней
В Екатеринбурге трагически скончался школьник, употреблявший энергетические напитки на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил портал Е1.ru.
По информации портала, подросток мог сочетать употребление энергетических напитков с алкоголем. По предварительным данным, юноше было 14–15 лет, он рос в благополучной семье.
«Говорят, что якобы выпил много энергетиков вместе с алкоголем. Родители в ужасе, предпосылок не было», — рассказала одна из знакомых семьи.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.
