В Екатеринбурге подросток погиб после злоупотребления энергетиками

В Екатеринбурге трагически скончался школьник, употреблявший энергетические напитки на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По информации портала, подросток мог сочетать употребление энергетических напитков с алкоголем. По предварительным данным, юноше было 14–15 лет, он рос в благополучной семье.

«Говорят, что якобы выпил много энергетиков вместе с алкоголем. Родители в ужасе, предпосылок не было», — рассказала одна из знакомых семьи.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге годовалый ребенок скончался после чаепития.