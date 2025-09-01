В Екатеринбурге сбежали двое обвиняемых в терроризме: объявлен розыск

В Екатеринбурге сотрудников правоохранительных органов привели в состояние повышенной готовности после побега двух обвиняемых в терроризме из следственного изолятора (СИЗО) № 1, сообщило URA.RU.

Сейчас в городе усилены меры безопасности и проводятся масштабные поисковые мероприятия. Территория СИЗО после чрезвычайного происшествия (ЧП) взята под усиленную охрану, доступ на объект ограничен.

Кроме того, временно приостановлен вывоз арестантов в судебные учреждения. В отделы полиции разосланы ориентировки на сбежавших преступников. Оба внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Молодые люди находятся под стражей с 2024 года. Они были задержаны за попытку поджога военных комиссариатов Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. При задержании у здания военкомата у них обнаружили пятилитровую канистру с бензином.

Следователи установили, что за совершение поджога зданий военкоматов им обещали 40 тыс. руб. Их признали виновными в совершении террористического акта, публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании терроризма и его пропаганду.

