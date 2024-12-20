В Екатеринбурге возбудили дело в связи с ботулизмом, поразившим двух женщин

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи с ботулизмом, поразившим двух женщин, которые отравились рыбными консервами, как заявил Валерий Горелых, глава пресс-службы регионального управления МВД, сообщил РЕН ТВ.

Виновным предъявят обвинения по статье 236 Уголовного кодекса РФ, которая касается нарушения санитарно-эпидемиологических норм, приведшего к массовому заболеванию или отравлению людей по неосторожности.

Как отметил Горелых, в настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском лиц, причастных к изготовлению этих консервов.

Также он подчеркнул, что сотрудники МВД пытаются установить граждан, которые приобрели шпроты на рынке в районе Сортировка.

Ранее сообщалось, что шпроты «За Родину» вызвали приступ рвоты у жительницы Копейска.