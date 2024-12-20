В Екатеринбурге возбудили дело в связи с ботулизмом, поразившим двух женщин
Жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом из-за шпрот: возбуждено дело
Фото: [Медиасток.рф]
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи с ботулизмом, поразившим двух женщин, которые отравились рыбными консервами, как заявил Валерий Горелых, глава пресс-службы регионального управления МВД, сообщил РЕН ТВ.
Виновным предъявят обвинения по статье 236 Уголовного кодекса РФ, которая касается нарушения санитарно-эпидемиологических норм, приведшего к массовому заболеванию или отравлению людей по неосторожности.
Как отметил Горелых, в настоящее время правоохранительные органы занимаются поиском лиц, причастных к изготовлению этих консервов.
Также он подчеркнул, что сотрудники МВД пытаются установить граждан, которые приобрели шпроты на рынке в районе Сортировка.
Ранее сообщалось, что шпроты «За Родину» вызвали приступ рвоты у жительницы Копейска.