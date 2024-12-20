Шпроты «За Родину» вызвали приступ рвоты у жительницы Копейска

После употребления консервов «За Родину» в Копейске в Челябинской области у жительницы города возникли симптомы отравления, включая рвоту. Об этом она сообщила в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети «ВКонтакте» вскоре после того, как в Екатеринбурге произошла похожая ситуация с отравлением консервами этого производителя.

Со ее слов, она купила пресервы, чтобы сделать бутерброды. И через какое-то непродолжительное время сильно пожалела об этом. Организм дал понять, что отказывается принимать шпроты.

«Недавно покупала эти шпроты на бутеры. Меня потом полоскало жутко — списала на переедание и жирность», — пожаловалась Карина А.

Другие жители Копейска, комментируя фотографии управления Роспотребнадзора по Свердловской области со шпротами «За Родину», отметили, что консервы с таким названием широко представлены на прилавках магазинов дешевых цен.

«А мы другие неделю назад брали. И тоже было очень плохо», — написала пользователь Екатерина Ф.

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