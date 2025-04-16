В Екатеринбурге завели уголовное дело после избиения девочки группой подростков

После того, как несколько девочек-подростков избили свою ровесницу на парковке возле торгового центра в Екатеринбурге, правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Следственным комитетом по Свердловской области. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько девочек-подростков избивают свою ровесницу. Дело происходило на парковке возле торгового центра.

«По факту инцидента следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — указали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области был арестован глава службы безопасности Белоярской АЭС. Его обвинили в получении крупной взятки и на ближайшие два месяца отправили в следственный изолятор.