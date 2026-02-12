В Электроуглях потушили пожар в пустующем складском здании

В подмосковных Электроуглях пожарные подразделения потушили возгорание в неиспользуемом складском здании. О завершении работ сообщило МЧС Московской области .

По данным спасательного ведомства, пожар произошел на улице Заводской в Богородском городском округе. Когда первые расчеты прибыли к месту вызова, на объекте уже наблюдалось открытое пламя на крыше и плотное задымление.

Сотрудники пожарно-спасательных служб смогли ограничить распространение огня — площадь пожара составила 432 квадратных метра. В дальнейшем открытое горение было полностью устранено.

Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания были задействованы 44 специалиста и 14 единиц спецтехники. Работы на месте происшествия проведены в полном объеме.

