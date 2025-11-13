В элитном поселке Челябинска электрику ампутировали руки после удара током

В элитном поселке Тарасовка под Челябинском произошла производственная трагедия, повлекшая за собой тяжкие последствия для рабочего. Уголовное дело на электромонтера, чье преступное пренебрежение правилами безопасности привело к ампутации рук у коллеги, направлено в суд. Об этом сообщили в совместных пресс-релизах Следственного комитета и прокуратуры региона.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, 67-летний обвиняемый по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности в электроустановках, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью). Ведомство утвердило обвинительное заключение, согласно которому потерпевший получил электротравму, результатом стала вынужденная ампутация обеих верхних конечностей.

По версии следствия, инцидент произошел утром 11 февраля 2025 года на трансформаторной подстанции. Электромонтер из оперативно-выездной бригады компании «ЭнергоЭксплуатация», отвечавший за обесточивание оборудования, не выполнил свою задачу, однако проинформировал рабочих из подрядной организации о том, что напряжение снято.

В результате 33-летний электрик, поверив коллеге, коснулся токоведущих шин и получил разряд тока такой силы, что полученные травмы привели к ампутации рук. Уголовное дело уже передано в Центральный районный суд Челябинска.

