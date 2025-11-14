В элитном районе Москвы обнаружили самодельную бомбу

В Москве в престижном районе Сколково обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ), установленное на газовой трубе рядом с электроподстанцией «Медведковская». Об этом со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщила «Лента.ру».

По предварительным данным, в качестве взрывчатки использовалась тротиловая шашка массой около 200 г в тротиловом эквиваленте. Неизвестные разместили опасное устройство на газораспределительном пульте, расположенном на улице Алессандро Вольта.

СВУ нашли утром 14 ноября, когда сотрудники обслуживающей организации проводили плановый обход территории. Внимательные работники сразу заметили подозрительный предмет и вызвали правоохранителей. На место оперативно прибыли полиция и взрывотехники.

Ранее стало известно о предотвращении теракта против «одного из высших должностных лиц».