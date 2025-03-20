В Энгельсе ввели режим ЧС после атаки беспилотников
В Энгельсском районе ввели муниципальный режим ЧС
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В Энгельсском районе Саратовской области введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов.
Соответствующее распоряжение подписано, о чем сообщил глава района Максим Леонов в своем телеграм-канале. Он также отметил, что в районе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки дронов на социальных объектах.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в четверг регион подвергся самой мощной атаке БПЛА. По данным Министерства обороны РФ, было перехвачено 54 беспилотника. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Бусаргин проинформировал о значительном ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре, включая частные дома и объекты социальной сферы.
Руководитель области заверил, что восстановление поврежденных объектов будет проведено в максимально сжатые сроки. Перед администрациями городов поставлена задача оперативно выявить всех граждан, чье имущество пострадало, и оказать им материальную поддержку. Никто не будет оставлен без внимания и помощи.
Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе произошел пожар после атаки БПЛА.