В Энгельсе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Соответствующее распоряжение подписано, о чем сообщил глава района Максим Леонов в своем телеграм-канале. Он также отметил, что в районе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки дронов на социальных объектах.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в четверг регион подвергся самой мощной атаке БПЛА. По данным Министерства обороны РФ, было перехвачено 54 беспилотника. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Бусаргин проинформировал о значительном ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре, включая частные дома и объекты социальной сферы.

Руководитель области заверил, что восстановление поврежденных объектов будет проведено в максимально сжатые сроки. Перед администрациями городов поставлена задача оперативно выявить всех граждан, чье имущество пострадало, и оказать им материальную поддержку. Никто не будет оставлен без внимания и помощи.

Ранее сообщалось, что на аэродроме в Энгельсе произошел пожар после атаки БПЛА.