В Енисейске мужчина спас тонущего в ледяной реке ребенка

Инцидент произошел в Енисейске на севере края. Мальчишка гулял по тонкому льду реки Мельничная и провалился в ледяную воду. На помощь ему бросился случайный прохожий.

Он вытащил пацана из воды, а затем подоспевшие сотрудники МЧС помогли обоим выбраться с крутого берега.

МЧС в очередной раз предупредило об опасности прогулок по весеннему льду.

Ранее в Тюмени детей экстренно эвакуировали из школы из-за пожара.