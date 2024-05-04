В Енисейске мужчина спас тонущего в ледяной реке ребенка
Фото: [МЧС России]
В Красноярском крае мужчина спас тонущего ребенка, сообщает МЧС России.
Инцидент произошел в Енисейске на севере края. Мальчишка гулял по тонкому льду реки Мельничная и провалился в ледяную воду. На помощь ему бросился случайный прохожий.
Он вытащил пацана из воды, а затем подоспевшие сотрудники МЧС помогли обоим выбраться с крутого берега.
МЧС в очередной раз предупредило об опасности прогулок по весеннему льду.
Ранее в Тюмени детей экстренно эвакуировали из школы из-за пожара.