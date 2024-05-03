В Тюмени детей экстренно эвакуировали из школы
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В Тюмени произошел пожар, сообщает агентство «72.ru».
По данным источника, машины МЧС прибыли к зданию школы №63, расположенной на улице Моторостроителей. Учеников экстренно эвакуировали.
Очевидцы рассказали, что возгорание произошло на втором этаже школы.
В МЧС по Тюменской области сообщили, что причина вызова спасателей — короткое замыкание. В ведомстве отметили, что огня после замыкания не было.
В январе в тюменской спортивной школе произошел пожар. Тогда загорелся спортивный инвентарь в подсобном помещении. Обошлось без жертв и пострадавших.
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