В Тюмени детей экстренно эвакуировали из школы

По данным источника, машины МЧС прибыли к зданию школы №63, расположенной на улице Моторостроителей. Учеников экстренно эвакуировали.

Очевидцы рассказали, что возгорание произошло на втором этаже школы.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что причина вызова спасателей — короткое замыкание. В ведомстве отметили, что огня после замыкания не было.

В январе в тюменской спортивной школе произошел пожар. Тогда загорелся спортивный инвентарь в подсобном помещении. Обошлось без жертв и пострадавших.

Мы сообщали, что в Берлин произошел пожар на оборонном заводе. Там производят зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T и реактивные снаряды GMLRS, которые регулярно отправляются на Украину.

Мы также писали о том, что один человек пострадал при пожаре на складе в Богородском округе Московской области.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ударили по Токмаку в Запорожской области.