В Петербурге нашли разлагающийся с Нового года труп девушки

Уроженец Волгограда пришел в полицию и признался в убийстве девушки на новогоднюю ночь. Подробности инцидента выяснил канал RT .

С чистосердечным признанием мужчина пришел в отделение в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Он сообщил, что убил возлюбленную в новогоднюю ночь из-за ссоры. Девушка обвинила его в воровстве ее «заначки», а после заявила, что бросит мужчину после Нового года.

Сожитель разозлился, вышел в коридор и нашел киянку, а после ударил девушку по затылку. Она закричала и завалилась на кровать, обильно истекая кровью. Пострадавшая просила вызвать скорую помощь, но вместо этого волгоградец связал и задушил ее.

Почти месяц труп девушки лежал и гнил. Душегуб для того, чтобы не вызвать подозрений, общался по телефону вместо нее с коллегами, друзьями и родными.

Однако 22 января мужчина не выдержал мук совести и обратился к адвокату. Тот посоветовал как можно скорее самостоятельно сдаться в полицию.

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